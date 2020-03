Wirecard Aktie: Der Knall – was jetzt passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist am Mittwoch – endlich – etwas stärker in den Markt gestartet. Dabei steht in wenigen Tagen eine wesentlich größere Entscheidung an – ein regelrechter Knall. Dies dürfte den Aktienkurs im Normalfall regelrecht nach oben katapultieren können. Denn: Die Gerüchte, wonach der Prüfungsbericht der KPMG zur Sonderprüfung der Singapur-Bilanzen noch im März erfolgt, verdichten sich. D. h. innerhalb der kommenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung