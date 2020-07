Wirecard-Aktie – Kleinanleger abgezockt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Story wird mit jedem Tag blumiger – und erschreckender! Wer an das Gute im Menschen glaubt, ist bei Wirecard wohl fehl am Platze! So wird mittlerweile klar, dass hier die Insider und gut informierten Kreise sich frühzeitig von Wirecard verabschiedet haben und auf fallende Kurse spekuliert haben könnten. Selbst der Wirtschaftsprüfer EY gerät in das Visier der Spekulationen, dass hier ...



