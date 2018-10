Wirecard Aktie: Keine Konkurrenz für Banken?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard arbeitet stetig daran, sein Angebot auszubauen. Künftig sollen in der Wirecard-App Boon auch Kredite, Versicherungen und ein Konto angeboten werden. Trotzdem will Wirecard nach eigener Aussage nicht in Konkurrenz zu klassischen Banken treten. Mit eben jenen wollen man laut Wirecard-Manager Georg von Waldenfeld viel mehr zusammenarbeiten. Das Ziel für die Zukunft bleibt aber klar.

Ein Beitrag von Robert Sasse.