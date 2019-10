Wirecard Aktie: Katastrophe! Oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist durch einen weiteren Bericht der „FT“ in die Bredouille geraten. Die Aktie des Unternehmens sackte am Dienstag um mächtige mehr als 15 % nach unten. Dies wiederum ist eine Reaktion auf die Berichte über Vorgänge in Dubai und in Irland. Dort sollen möglicherweise die Umsätze sowie die Gewinne höher als erlaubt ausgewiesen worden sein.

Schwerwiegende Vorwürfe

Zudem sollen hiernach die Dokumente ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung