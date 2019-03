Wirecard Aktie: Kartenhaus gerät ins Wackeln – Konzern beschwichtigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecards turbulente Achterbahnfahrt geht in die nächste Runde: Am Freitag verloren die Aktien des mittlerweile im Dax notierten Zahlungswicklers zeitweise weitere 9 Prozent ihres Werts. Die Gründe: ein „Handelsblatt“-Bericht über die Ermittlungsausweitung von Seiten der Singapurer Strafverfolger nach Indien sowie eine Verkaufsempfehlung einer New Yorker Großbank.

Gegenfeuer von der Citigroup

Wie unter anderem aus einem Bericht des ARD-Börsendiensts hervorgeht, hat die Citigroup ihre

Ein Beitrag von Marco Schnepf.