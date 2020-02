Wirecard Aktie: Karneval und kontaktlose Zahlungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es kann auch für Wirecard-Aktionäre manchmal ganz interessant sein, in den unternehmenseigenen „Blog“ zu schauen. Denn da geht es natürlich auch um Themen, die das Geschäftsfeld von Wirecard betreffen und wie das Unternehmen bestimmte Trends einschätzt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist ein Beitrag im Wirecard-Blog zum Thema Karneval in Brasilien. Was das mit digitaler Zahlungstechnologie zu tun hat? Nun, Wirecard erläutert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung