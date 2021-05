Wirecard-Aktie: Jetzt wird es riskant!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard hat nach Wochen im Abwärtssog in den letzten Tagen zum ersten Mal wieder einen sehr zarten Anstieg zu verzeichnen. Was das Kursplus auslöste, ist nicht bekannt. Während es derzeit wenig News von Wirecard selbst gibt, gerät die langjährige Wirecard-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young immer stärker in das Rampenlicht. Anlegerschützer drohen EY mit einer Klagewelle in Milliardenhöhe.

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!