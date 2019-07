Wirecard Aktie: Jetzt wird es brisant

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Aktie: Wichtig zu wissen!

Wirecard könnte in den kommenden Tagen in eine bedeutende Kursänderung geraten. Das Unternehmen legte zum Auftakt der neuen Woche um gut 0,4 % zu. Nun dürften allerdings anstehende Zahlen die Richtung des Unternehmens vorgeben. Zunächst berichtet die Konkurrenz und gibt die Stimmung vor. Am 7. August werden die Quartalszahlen von Wirecard erwartet.

Zahlen sind wichtig

