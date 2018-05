Wirecard-Aktie: Jetzt verkaufen und Kursgewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nachdem der Kurs von Wirecard in den letzten Tagen leicht nach unten korrigierte, hat die Aktie ihren Aufwärtstrend an diesem Donnerstag weiter fortgesetzt. Der Kurs legte zeitweise um etwas mehr als ein Prozent zu, beendete den Handel aber nur leicht im Plus. Derzeit notiert die Aktie bei etwa 127 Euro. Übergeordnet handelt es sich weiterhin um einen steilen Aufwärtstrend.

Aktuelle Einschätzungen zur ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.