Wirecard-Aktie: Jetzt kann alles ganz schnell gehen!

Wirecard konnte am Freitag weiter aufsatteln. Jetzt sieht es wieder deutlich besser aus für das TecDAX-Unternehmen. Denn die nächste Kursgrenze ist nicht mehr weit entfernt. Es dürfte schnell in Richtung 200 Euro nach oben gehen, meinen die Analysten. Denn: Die Aktie hat Kurse von 153 Euro erreicht. Das Allzeithoch befindet sich bei 156,30 Euro und war am 14. Juni 2018 markiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.