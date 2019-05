Wirecard Aktie: Jetzt gibt es kein Halten mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Aktie: Unglaublich!

Wirecard fiel am Mittwoch mit einem weiteren Durchbruch auf. Die Aktie konnte einen Aufschlag von mehr als 3 % vermelden und schaffte damit einen der höchsten Kursnotationen der zurückliegenden Monate. Analysten gehen nunmehr davon aus, dass der Wert in den kommenden Wochen und vielleicht schon Tagen Kurschancen von mehr als 20 % aufweisen wird. Der Handel am Mittwoch gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



