Wirecard Aktie: Jetzt geht es rund!

Wirecard konnte am Montag mit einem kräftigen Aufschlag an den Börsen glänzen. Die Aktie schaffte einen Gewinn in Höhe von mehr al s3,25 % und schoss damit kräftig aufwärts. Fast ist die Grenze von 120 Euro wieder erreicht. Dies könnte ein entscheidender Durchbruch nach oben gewesen sein – oder? Die Experten verweisen auf ein kräftiges Problem. Dies liegt in der Firmenzentrale ...



