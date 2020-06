Wirecard-Aktie: Jetzt geht es Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) kämpft weiterhin um das Vertrauen der Investoren. Die Stichworte BaFin und Testat sind dabei zwei Problemfelder, die es zu lösen gilt. Immerhin könnte der DAX-Zahlungsdienstleister mit seinem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 an einer Stelle etwas Abhilfe verschaffen.

Wo Wirecard jedenfalls wenig Eigenwerbung machen muss, ist beim Fortsetzen des Wachstumskurses. Nicht bloß die weiterhin soliden Quartalszahlen haben gezeigt, dass die operative Richtung stimmt. Nein, auch mit frischen Partnerschaften wie der Stocard kann der Zahlungsdienstleister die Investoren bei Laune haben. Wie gesagt: Operativ läuft’s einfach.

Jetzt geht’s jedoch Schlag auf Schlag, denn nach einer weiteren Kooperation am Montag hat Wirecard am Dienstag nachgelegt. Schauen wir im Folgenden einmal, ob hier womöglich erneut eine Blockbuster-Kooperation lauern könnte.

Wirecard kooperiert mit …

Wie der DAX-Konzern nun bei seiner zweiten Partnerschaft innerhalb dieser Wochen verkünden konnte, werde man ab sofort mit Wildberriers zusammenarbeiten. Hierbei handelt es sich um den größten Online-Einzelhändler Russlands, der Kleidung, Schmuck, Schuhe, Kosmetik, Haushaltswaren, Bücher und viele weitere Dinge vertreibt. Prinzipiell ein starker Name für den DAX-Konzern.

Dabei wird Wirecard ein weiteres Mal als klassischer Zahlungsdienstleister auftreten. Die Lösungen des DAX-Konzerns, die daneben auch das Acquiering umfassen, sollen im Endeffekt dafür sorgen, dass Wildberries schnell und zuverlässig seine Zahlungen von den Kunden erhält. Eine Basispartnerschaft, die jedoch vom Transaktionsvolumen her sehr interessant werden könnte.

Der im Jahre 2004 gegründete E-Commerce-Konzern kommt gemäß der Wirecard-Unternehmensmeldung nämlich inzwischen auf einen Jahresumsatz in Höhe von 3,1 Mrd. Euro. Wenn Wirecard sich hier als Hauptzahlungsdienstleister einen großen Anteil dieses Kuchens abschneidet, so handelt es sich hierbei direkt um eine Blockbuster-Kooperation mit Milliardenpotenzial. Zudem expandiert Wildberries weiterhin in den europäischen und asiatischen Raum. Entsprechend könnte das erst der Beginn des Transaktionsvolumens sein. Weiteres könnte hier noch lauern.

Ein weiteres Mal ein perfekter Zeitpunkt!

Die Partnerschaft mit Wildberries erfolgt dabei ein weiteres Mal zu einem idealen Zeitpunkt. Noch immer steht die These der Rating-Agentur Moody’s im Raum, wonach DAX-Konzern Wirecard viel Vertrauen verspielt habe. Das könne sich wiederum negativ auf das Wachstum auswirken. Eine These, die zumindest in den letzten Tagen mehrfach entkräftet worden ist.

Mit Wildberries und Stocard konnte der DAX-Zahlungsdienstleister zwei Giganten von seinem Potenzial überzeugen. Mit Payhawk außerdem einen kleineren Namen, der vielleicht langfristig weiteres Wachstum nach sich ziehen könnte. Immerhin jedoch drei größere Partnerschaften, die zunächst Zweifel am Wachstumskurs zerstreuen.

Wirecard überrascht daher im Grunde genommen genau zur richtigen Zeit und kann zeigen, dass operativ noch immer ein Fundament des Erfolgs vorhanden ist. Das sollten Investoren an dieser Stelle natürlich würdigen.

Starke operative Performance!

Die Aktie von Wirecard performt operativ entsprechend solide. Sollte der DAX-Konzern jetzt allmählich damit beginnen, Zweifel an seiner Integrität auszuräumen, beispielsweise indem das Testat einwandfrei ist, so könnte das der Beginn einer Aufholjagd werden. Immerhin hat die Wirecard-Aktie in den letzten Tagen massiv zugelegt.

Nach der Schwächeperiode der vergangenen Tage und Wochen und mit Blick auf die weiterhin günstige, fundamentale und eben wachstumsstarke Ausgangslage könnte das wiederum der Beginn einer Wende sein. Zumindest dann, denn Wirecard jetzt weiter nachlegen kann. Und nicht bei anderen Baustellen mit negativen Medienberichten auffällt.

