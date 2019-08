Wirecard Aktie: Jetzt drehen die Investoren am Rad…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hinterlässt Rätsel. Das Papier ist an sich in einem stärkeren Trend nach unten, wobei die kurzfristigen Aussichten am Mittwoch wieder deutlich besser wurden. Der Wert konnte einen Gewinn von gut 2 % verbuchen, wobei die Aussichten wegen der Nähe zu einer entscheidenden Größe besser werden.

Wirecard: Die nächste neue Chance

Das Papier notiert bei fast 145 Euro. Hier ist eine der beiden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung