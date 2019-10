Wirecard-Aktie: Ja, es ist wirklich eine Rendite von über 4.000 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch wenn die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie momentan kurstechnisch eher auf den Pausenknopf gedrückt hat, kann das Papier inzwischen auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken. Allein seit Juli des Jahres 2008 stieg die Aktie von einem Kursniveau von 3,40 Euro auf momentan 140,50 Euro. Wer auch nur ein kleines bisschen fit mit dem Taschenrechner ist, wird schnell sehen können, dass es sich hierbei um eine Rendite von über 4.000 % innerhalb dieses Zeitraumes handelt.

Natürlich, man kann an dieser Stelle sagen, dass der Zeitraum glücklich gewählt ist. Oder vielleicht auch andere Kritik üben, nichtsdestoweniger wird diese Entwicklung nicht viel weniger brisant, wenn man ein paar Monate vor oder auch zurück spult.

Ein solcher, langer Zeitraum kann uns vielleicht dabei behilflich sein, auch die zukünftigen Chancen dieses innovativen Zahlungsdienstleisters besser einzuschätzen. Schauen wir daher im Folgenden einmal, was die Gründe für diese Entwicklung gewesen sind und wie es in den kommenden Jahren hier weitergehen dürfte.

Wirecard: Wachstum, Megatrend und Ausdehnung

Die vergangenen Jahre, die eine solche Rallye ermöglicht haben, waren meiner Meinung nach insbesondere von drei Stichworten geprägt: Dem Wachstum, einem Megatrend und der Ausdehnung des bisherigen Geschäftsmodells. Wobei die Grundlage für all das zunächst die Ausdehnung gewesen ist.

Wirecard hatte seine Ursprünge nämlich in eher zwielichtigen Bereichen. Als Zahlungsdienstleister für die Glücksspielbranche und den Erotikbereich bracht man das eigene Geschäftsmodell zunächst auf ein solides Fundament, inzwischen ist man jedoch glücklicherweise dazu übergegangen, nicht bloß für diese Bereiche abzuwickeln, sondern generelle Zahlungsdienstleistungen für jedes Unternehmen anzubieten. Eine Erweiterung, die starkes Wachstum mit sich gebracht hat.

Wenn wir so nämlich einen operativen Blick zurückwerfen, können wir ebenfalls erkennen, dass Wirecard auch durch diese breitere Ausrichtung ein stärkeres Wachstum verzeichnen konnte. Im Geschäftsjahr 2008 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens so beispielsweise noch 196,8 Millionen Euro gemäß der Angaben des Statistikportals Statista.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 konnte der inzwischen im DAX notierte Konzern hingegen einen Umsatz in Höhe von 2,02 Milliarden Euro präsentieren. Das entspricht mehr als einer Verzehnfachung des bisherigen Volumens, wobei speziell die vergangenen drei Geschäftsjahre von einem starken Umsatzwachstum geprägt gewesen sind. Alleine zwischen 2016 und 2018 hat sich der Umsatz so beispielsweise verdoppelt.

Dieses Umsatzwachstum ist zu guter Letzt zudem auf den Megatrend der zunehmenden digitalen Bezahlungsvarianten zurückzuführen. Auch in Zeiten des E-Commerce und des schnellen, globalen Handels benötigen Händler und Unternehmen schließlich schnelle Bezahloptionen. Wirecard war hier quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Werden es noch einmal 4.000 % Rendite?

Die spannende Frage dürfte nun für viele Investoren allerdings sein, wie es weiter geht. Und, vielleicht auch, ob es noch einmal über 4.000 % Rendite werden, was erneut einer Ver-40-fachung des Aktienkurses entsprechen würde.

Um es an dieser Stelle zunächst einmal relativ klar zu formulieren: Nein, ich vermute, eine Rendite von 4.000 % könnte in dem innovativen Zahlungsdienstleister nur schwer drin stecken. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von knapp über 20 Milliarden Euro würde das Börsengewicht sich dann schließlich auf 800 Milliarden Euro belaufen. Ein Bewertungsniveau, das zwar möglich ist, wie Apple und Co. regelmäßig beweisen. Allerdings sind hier bereits bei der grundlegenden operativen Aufstellung einige, gewichtige Unterschiede zu erkennen.

Was allerdings nicht heißen soll, dass Wirecard über kein Potenzial mehr verfügen könnte. Ganz im Gegenteil: Der innovative Zahlungsdienstleister hat erst in diesen Tagen nämlich verkündet, dass das eigene Geschäftsvolumen sich bis Ende des Jahres 2025 erneut vervielfachen soll. Alleine die Umsätze sollen sich demnach bis zu diesem Zeitpunkt auf 12 Milliarden Euro belaufen, was mit Stand des Geschäftsjahres 2018 erneut einer Versechsfachung des Umsatzvolumens entsprechen würde. Wirecard könnte daher noch immer viel Raum zum Wachstum besitzen und der Megatrend des digitalen Bezahlens scheint noch lange nicht ausgereizt. Auch wenn es so schnell keine Ver-40-fachung mehr werden dürfte.

Eine spannende Aktie!

Auch, wenn die Aktie daher momentan eher auf der Stelle tritt, handelt es sich bei Wirecard noch immer um eine der spannendsten Wetten im DAX. Das Wachstum ist rasant, der Megatrend groß und die Bewertung angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung noch immer gering. Wer weiß, vielleicht werden wir in einigen Jahren daher wieder titeln mit: Ja, es ist wirklich eine Rendite von X % (gewesen). Auch wenn das keine Ver-40-fachung wird, könnte es noch immer ein smarter Schachzug sein, einen Teil dieses Weges mitzugehen.

