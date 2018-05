Wirecard-Aktie: Ist das vielleicht die letzte Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist am Dienstag wieder etwas schwächer geworden. Dennoch befindet sich der Wert nach wie vor in einer sehr starken Position. Die Kurse sind in den vergangenen Sitzungen immer weiter nach oben marschiert. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist die Marke von 130 Euro endgültig und auch mit signifikantem Polster überwunden. Das wiederum würde den Weg frei machen, um ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.