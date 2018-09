Wirecard Aktie: Ist das erst der Anfang?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecards rasanter Aufstieg an der Börse beschäftigt weiterhin die Gemüter an der Börse. Während mancher Analyst schon von einer Überbewertung und einer möglichen Korrektur spricht, sind Experten aus der Branche weiterhin sehr optimistisch. Es sei sogar möglich, dass Wirecard erst am Beginn seiner Entwicklung stehe. Dies wird unter anderem damit begründet, dass die bargeldlose Zukunft noch längst nicht am Ende ihrer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.