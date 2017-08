Wirecard-Aktie: Ist das Kurspotenzial fürs Erste erschöpft?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

der starke Kursanstieg bei der Wirecard-Aktie ist aus Anlegersicht sehr erfreulich, hat nun jedoch dazu geführt, dass die markttechnischen Indikatoren auf eine Korrektur hinweisen. In den letzten Handelswochen hat zudem das Volumen nachgelassen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass weniger Investoren bereit sind, so einen hohen Preis für die Aktie zu bezahlen.

Alle drei Indikatoren befinden sich in Lauerstellung – Verkaufssignale voraus!

Der Stochastik Indikator dürfte der erste Indikator sein, der Gewinnmitnahmen bei der Wirecard-Aktie begünstigen würde. Er befindet sich nahe seines maximalen Wertes und die beiden wichtigen Linien stehen unmittelbar vor einer Kreuzung. Neben der Stochastik hat sich auch der MACD bereit gemacht. Dieser hat seit fast 1 Jahr kein Verkaufssignal mehr gebildet, sodass ein baldiges bearishes Signal immer wahrscheinlicher wird.

Charttechnische Analyse: Relative Stärke Index weiterhin im überkauften Bereich

Auch der hohe RSI-Wert deutet auf eine bevorstehende Korrekturbewegung hin. Zunächst könnte die Aktie also in Richtung der 38-Tage-Linie korrigieren. Anschließend ist eine Bewegung in Richtung der 100-Tage-Linie möglich.

Ein Beitrag von Johannes Weber.