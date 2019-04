Wirecard-Aktie: Ist DAS die Initialzündung?

Weitere Suchergebnisse zu "Incyte":

Die Wirecard-Aktie kann zum Auftakt in die neue Woche zulegen und notiert bis in den Nachmittag hinein mit fast 3 Prozent im Plus. Dabei kann der Zahlungsdienstleister von einer Ad-hoc-Meldung profitieren, wonach die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre direkten Stimmrechte an Wirecard in der vergangenen Woche über eine Tochtergesellschaft von 1,72 auf 6,87 Prozent ausgebaut hat.

Ob damit nun der Startschuss für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.