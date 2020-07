Wirecard-Aktie – Interessenten vorhanden! ABER…..!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie konnte im gestrigen Handel eine Aufwärtsbewegung von über 20% durchsetzen! Auslöser für die günstige Entwicklung die Meldung des Insolvenzverwalters, dass über 100 Interessenten für Teile des Wirecard-Unternehmens bereit ständen. Der Investorenprozess laufe nun an, so der Insolvenzverwalter. Festzuhalten bleibt aber: Die Aktie an sich ist wertlos! Denn die Eigentümer, also Aktionäre stehen bei der Insolvenz als Geschädigte ganz hinten! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



