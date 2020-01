Wirecard-Aktie: Interessante Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard wagt einen weiteren Schritt in den asiatischen Markt. In Zukunft soll laut Wirecard eine Zusammenarbeit zwischen EasyTransfer und Wirecard entstehen. EasyTransfer war ursprünglich entwickelt worden, um weltweit das Begleichen von Studiengebühren zu vereinfachen. Inwzischen wird die App vor allem gerne von chinesischen Studenten genutzt, die jährlich für ein Transaktionsvolumen von 3,8 Mrd. sorgen. Beide Unternehmen dürften von der Zusammenarbeit in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung