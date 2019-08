Wirecard Aktie: Interessante Details!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Wirecard ist in Bezug auf die am Mittwoch veröffentlichten Halbjahreszahlen auch der Blick in die hinteren Teile des Halbjahresfinanzberichts interessant. So zeigt sich da, dass nicht nur Umsätze und Ergebnis pro Aktie gestiegen sind, sondern auch der Personalaufwand. Konkret: Den Angaben im Halbjahresfinanzbericht zufolge stieg der Personalaufwand im 1. Halbjahr 2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 25,7% auf 140,7 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



