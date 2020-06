Wirecard-Aktie – Insolvenzantrag! Aktie wertlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das war es dann! Tschüss Wirecard! Das Unternehmen stellt einen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung! Zudem prüft das Unternehmen, ob auch entsprechende Insolvenzanträge für die Tochtergesellschaften gestellt werden müssen! Der Handel an den deutschen Börsen war aufgrund des Insolvenzantrags kurzzeitig ausgesetzt. Seit 11.20 Uhr wird am Donnerstag, 25.06. wieder gehandelt. Die Papiere an sich dürften aber mit einem Insolvenzverfahren eher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



