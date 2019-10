Wirecard Aktie: Immer noch in Range gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Aktie | ISIN:DE0007472060 | WKN:747206

Der Aktienkurs des Zahlungsdienstleister befindet sich immer noch in der Range zwischen 130 und 160 Euro. Bereits im November 2018 notierte der Anteilschein auf diesem Niveau. Betrachtet man die Trendindikatoren, so kann man nicht viel ablesen, außer das diese einen Seitwärtstrend bestätigen. Solange der Aktienkurs weiter in der Range handelt, wird keine größere Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung