Wirecard-Aktie – Hoffnungs-Rally nur ein Pullback?!

Ist das nur ein Strohfeuer? Die Wirecard-Aktie in den vergangenen Handelstagen mit einer kräftigen Gegenbewegung. Zuvor waren die Titel der Wirecard AG noch unter die Räder gekommen. Nach einem Verkaufssignal, einem Ausbruch aus einem langfristigen Dreieck nach unten, ging der Kurs in die Knie. Selbst weitere Verluste in Richtung 60 bis max. 50 Euro mussten aus charttechnischer Sicht eingeplant werden!

