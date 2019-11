Wirecard Aktie: Hintergründe zur Schlacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gilt als „innovatives“ Unternehmen und hat dies auch mit seiner Bilanzbuchhaltung bestätigt, so die Meinung von Kritikern. Das Unternehmen steht nun wieder mit dem Rücken zur Wand. Hintergründe zur Schlacht sind so offen wie ein Tagebuch: Das Unternehmen hat u.a. in Singapur offenbar auffällige Fehlbuchungen vorgenommen, wobei die Gewichtung als „Fälschung“ der entscheidende Bewertungspunkt sein könnte. Hat Wirecard absichtlich fälschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung