Wirecard Aktie: Hin und Her geht weiter….

Wirecard ist am Donnerstag in einem insgesamt stärkeren Handel selbst nach unten gerutscht. Dies ist aus Sicht von Analysten jedoch kein Grund, jetzt bereits eine Erholung abzuschreiben. Formal sehen Chartanalysten den Wert im Abwärtstrend. Real allerdings ist die Kursdynamik positiv. Denn die Aktie konnte in jeder Hinsicht zuletzt überzeugen. Die Bilanz über einen Monat liegt bei einem Plus von fast 8 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.