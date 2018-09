Wirecard Aktie: Hier zweifelt niemand mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gilt noch immer als einer der aussichtsreichsten Titel an den hiesigen Märkten. Gerade mit Blick auf die langfristige Entwicklung finden sich derzeit kaum Zweifel daran, dass das beeindruckende Wachstum im bisherigen Tempo weitergehen wird. So mancher Experte rechnet sogar damit, dass Wirecard in den nächsten Jahren noch einen Zahn zulegen wird. Das sollte sich dann auch beim Aktienkurs bemerkbar machen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.