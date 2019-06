Wirecard-Aktie: Hier steckt noch viel Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Kurs der Wirecard-Aktie ist Ende Mai etwas zurückgekommen, orientiert sich seit der Monats-Wende aber wieder nach oben. Auch zum Auftakt in die neue Woche konnten Kursgewinne verzeichnet werden, der Montags-Handel wurde mit einem Plus von 2,12 Prozent beendet. Die Erholungsbewegung seit dem März-Tief bei 91,81 Euro setzt sich also fort, inzwischen hat sich die Aktie um mehr als 55 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung