Wirecard-Aktie: Hier steckt großes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Für die Wirecard-Aktie verläuft das Jahr bislang sehr volatil. Nach einem vielversprechenden Jahresstart kam es Anfang Februar zu massiven Kursverwerfungen, nachdem in der Financial Times Vorwürfe wegen angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten vorgebracht wurden. Die Aktie büßte daraufhin mehr als 40 Prozent an Wert ein und fiel unter die 100,00-Euro-Marke zurück. Die Dementis und Zurückweisungen des Wirecard-Managements konnten die verunsicherten Anleger nicht beruhigen, zumal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung