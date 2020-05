Wirecard Aktie: Heftiger Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat nach Ende des Börsenhandels am Freitag einen bzw. sogar mehrere heftige Hammer vermeldet. Das Unternehmen baut seinen Vorstand um, nachdem die Kritik wg. der Bilanzprobleme immer lauter wurde. Jetzt wird es in der neuen Woche extrem spannend zu sehen, wie die Börsen reagieren, so Beobachter. Wirecard verstand es in der Vergangenheit öfter, sich mit den entsprechenden Nachrichten wieder Stimmung



