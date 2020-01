Wirecard Aktie: Der Hebel nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat in den vergangenen Tagen und Wochen wieder enorm aufgeholt. Die Aufholjagd setzt sich letztlich auch am Dienstag noch einmal weiter fort. Der Wert schaffte einen Sprung um mehr als 1,5 % nach oben und nähert sich einer wichtigen Grenze. Hier kann es jetzt zu einem Turnaround kommen, an den viele Beobachter zuletzt nicht mehr geglaubt haben.

Update

Die Aktie hat derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung