Wirecard Aktie: Hat der Spuk bald ein Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Bezahldienstleister Wirecard steht nach seinen Bilanzfälschungen noch immer regelmäßig in den Schlagzeilen. Allerdings nie positiv, sondern stets mit neuen skandalösen Befunden, die die kriminellen Absichten des Managements nur noch verstärkt nachzuweisen scheinen. Nun richtete sich der Insolvenzverwalter Michal Jaffé mit einem Brief an die Mitarbeiter und erklärte das weitere Verfahren sowie seine Befunde. Was also stand drin, in der Mitteilung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung