Wirecard Aktie: Hammer – was machen die „Sachsmänner“ da?

Wirecard wird derzeit von Goldman Sachs offenbar besonders begutachtet und bewertet. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die Banker von Goldman Sachs nun aktiv geworden. Am 29. Januar meldete Wirecard nach Börsenschluss, dass Goldman Sachs am 22. Januar gehandelt hat. Goldman Sachs hat die direkte Beteiligung an Wirecard relativ klar gesenkt. es ging von 0,51 % auf 0,05 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



