Wirecard Aktie: Hammer in drei Tagen!

Die Aktie von Wirecard musste am Freitag kurz vor Handelsschluss etwas an Geschwindigkeit einbüßen. Der Wert hat dennoch in den vergangenen Tagen einen nahezu unglaublichen Hammer geschafft. Es gibt Aussichten darauf, dass der Titel einen deutlich besseren Frühjahrsbeginn erlebt als zuletzt vermutet.

Wirecard: Kurzfristiger Aufwärtstrend – begründet

Wirtschaftlich hängt alles an den Rahmenbedingungen, die für wirtschaftliche Aktivitäten gesetzt werden. Je mehr Geschäfte unterbunden



