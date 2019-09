Wirecard Aktie: Hammer – das Zeitproblem scheint erledigt zu sein….

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach oben verschoben. Die Aktie ist nun in einem erneut ausgezeichneten Zustand. Denn: Der Wert kletterte vom 25. September an ausgehend von 144 Euro auf annähernd 150 Euro. Hier ist der charttechnische wie auch der technische Durchbruch nach oben wahrscheinlich, meinen die Analysten verschiedener Schulen.

Zeit-Debatte – beendet?

Eines der grundlegenden Probleme der vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung