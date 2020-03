Wirecard Aktie: Hammer des Monats! Kursexplosion wg. Prüfbericht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard präsentiert nun endlich den Hammer des Monats! Der Prüfbericht habe keine(!) substanziellen Änderungsnotwendigkeiten ergeben – der Lohn: ein Plus von 15 % an den Börsen. Jetzt könnte das viel erhoffte Zeichen von Wirecard an den Börsen beginnen….

Prüfbericht liegt zu wichtigen Teilen offenbar vor

Zum Hintergrund: Wirecard hatte wegen der fortlaufenden Berichterstattung in der „FT" und auch im „Handelsblatt" der Prüfungsgesellschaft KPMG



