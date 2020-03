Wirecard Aktie: Der Hammer! 560.000 Aktien zurückgekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard befindet sich auf einem erneuten Höhenfllug. Die Pflege des eigenen Aktienkurses setzt sich fort. Der Hammer: Das Unternehmen hat eigene Aktien zurückgekauft – auch in der Krise der vergangenen Woche. Seit dem 5. November wurden nach den vorliegenden Meldungen 569.572 eigene Aktien an den Finanzmärkten zurückgekauft. In der vergangenen Woche erwarb das Unternehmen seine Aktien im Umfang von 47.612 Stücken



