Wirecard Aktie: Der Hammer!

Wirecard könnte nach Meinung von Beobachtern jetzt vor einem massiven Kursausbruch stehen. Der Trend wird durch einen Prüfbericht von KPMG gemacht, der nun vorgelegt werden soll. Dabei sind die Notierungen bis dato lediglich um fast 3 % geklettert. Am Montag machte der Kurs also noch nicht die erwarteten deutlichen Kurssprünge nach oben. Allerdings wird das Unternehmen zudem am Donnerstag noch seine ...



