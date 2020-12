Wirecard Aktie: Haben Banken und Analysten versagt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das Who’s Who der deutschen Bankenszene wird in der Causa Wirecard zum Rapport gebeten: Wie Reuters am Mittwochabend berichtete, sollen Deutsche Bank-CEO Christian Sewing, Commerzbank-Chef Martin Zielke, Goldman Sachs-Deutschlandchef Wolfgang Fink, LBBW-Boss Rainer Neske, BayernLB-Risikovorstand Marcus Kramer sowie Klaus Michalak, Chef der KfW-Tochter Ipex, Mitte Januar vor den parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen werden.

Reuters beruft sich hierbei auf eine Zeugenliste, die der Nachrichtenagentur



