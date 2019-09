Wirecard Aktie: Grünes Signal trotz fallender Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist in den vergangenen Tagen um die Marke von 150 Euro changiert, musste am Montag allerdings wieder etwas abgeben. Dabei ist der Wert derzeit mit einem außergewöhnlichen Impuls ausgestattet, den der Markt derzeit offenbar nicht würdigt. Zu Beginn der neuen Woche erinnern wir noch einmal daran: Die Aktie hat kürzlich bei der „Zeit“ eine Würdigung erhalten, die an die schlimmste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung