Wirecard-Aktie: Großaktionär kauft zu!

Die Wirecard Aktie hat in den letzten Wochen stark an Wert eingebüßt. Der Kurs ist von über 150 Euro auf unter 120 Euro gefallen. Hintergrund waren erneute Vorwürfe gegen die Tochter in Singapur. Nun hat KPMG dort auch das Testat verweigert und den Kurs ordentlich belastet. Wirecard selbst weist wie bisher alle Vorwürfe von sich.



