Wirecard Aktie: Geschäfte in Slowenien!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zweistellig oder dreistellig? Das war zu Beginn der neuen Handelswoche die Frage in Bezug auf die Wirecard-Aktie. Der Kurs der Aktie oszillierte da sozusagen um die 100-Euro-Marke. Doch solange die Gerüchteküche brodelt, ist hier mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Was gibt es denn für greifbare Fakten jenseits der Gerüchteküche? Zum Beispiel dies: Am Montag teilte Wirecard mit, im EU-Mitgliedsstaat Slowenien zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.