Wirecard Aktie: Das Gerücht!

Wirecard hat in den vergangenen Tagen wieder etwas aufgeholt, so die Analyse nach dem Abschlag bis zum 18. Mai. Nun allerdings erwies sich ein Gerücht als Kursbremse: Short-Investoren sollen hier wieder stärker engagiert sein als vorher. Beim Blick auf die Daten allerdings zeigt sich, dass auf der anderen Seite die Bank of America sich wieder stärker beteiligt. Insofern scheinen die Aktivitäten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



