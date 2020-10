Wirecard-Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gilt an der Börse schon fast als eine Art gefallener Engel. Erst gelang es dem Zahlungsdienstleister in Rekordtempo, in den DAX aufzusteigen. Darauf folgte ein Bilanzskandal von bisher ungekanntem Ausmaß sowie die Insolvenz und der Absturz der Aktienkurse. Im Netz ist derzeit eine der meistgestellten Fragen, ob es mit den Kursen wieder bergauf gehen kann. Die Antwort darauf fällt leider ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung