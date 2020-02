Wirecard-Aktie – Gefährlich nah am Abgrund!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Kursverluste der Wirecard-Aktie in den vergangenen Tagen sollten zur Vorsicht mahnen! Denn charttechnisch steuert der Kurs des Zahlungsdienstleisters auf eine brenzlige Situation hin: Die untere Begrenzung eines langfristigen Dreiecks! Diese Chartformation ist in der Regel ein sehr aussagekräftiges Muster. Sofern es denn verlassen wird. Noch können sich die Wirecard-Papiere dagegen stemmen. Doch jedes neue Tief in der seit Mitte Februar ...



