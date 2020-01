Wirecard Aktie: Ganz starke Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist in den vergangenen Wochen enorm gestiegen. Jetzt gibt es neue Nachrichten, die vermuten lassen, mit dem Wert könne es spennend werden. Denn die Großbank Bank of America hatt ihre Aktivitäten noch einmal erweitert. Die Bank ist seit geraumer Zeit einer der größeren Investoren von Wirecard und hat nun die direkte Beteiligung am Unternehmen von 0,2 % auf 0,18 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung