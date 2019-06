Wirecard Aktie: Ganz am Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zur Wirecard Hauptversammlung (HV) am Dienstag habe ich es leider nicht persönlich hin geschafft. Aber wie für diesen modernen DAX-Konzern auch zu erwarten, wurde die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Dr. Markus Braun auch im Internet übertragen. So konnte ich es mir vor dem Bildschirm mit einer Tasse Kaffee gemütlich machen, die Präsentation anschauen und selber in den Geschäftszahlen von Wirecard recherchieren. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung