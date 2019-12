Wirecard Aktie: Extremes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die ersten Handelsstunden des letzten Handelstages an den Börsen haben begonnen. Wirecard steht anders als befürchtet derzeit nicht vor einem Ausverkauf. Allerdings dürften sich die Meldungen in den kommenden Stunden noch einmal um die Berichterstattung in der FT und im Handelsblatt drehen. Denn die vermuteten oder möglichen Bilanzskandale können die Stimmung am Markt erheblich drücken, meinen Analysten. Typischerweise werden jetzt Jahresend-Berichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung