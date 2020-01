Wirecard Aktie: Es wird munter spekuliert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In den letzten Jahren präsentierte Wirecard sehr verlässlich Ende Januar vorläufige Zahlen. Heuer müssen die Anleger sich allerdings noch etwas gedulden. Der Zahlungsdienstleister kündigte an, erst Mitte Februar Auskunft über die zu erwartenden Ergebnisse zu erteilen. Das sorgte an den Märkten flugs für muntere Spekulationen, wie die Verschiebungen zustande kommen könnten. Einige vermuten, dass es mit einer laufenden Wirtschaftsprüfung zusammenhängen könnte.

Alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung